Наразі військовий служить у прикордонному підрозділі та забезпечує його зв’язком.

Військовий на позивний "Спліт", який наразі служить зв’язківцем прикордонного підрозділу, що захищає Харківський напрямок, рік тому намагався перепливти Тису, щоб залишити Україну. Чоловік поділився своїм досвідом перебування у Силах оборони.

За його словами, у цивільному житті він працював в ІТ-сфері – займався розробкою платіжних систем, інформує Держприкордонслужба.

"У мене була спроба незаконного перетину кордону приблизно рік тому. Я заплатив деяким людям суттєву суму грошей. Начебто все гладко повинно було бути. І замість того, щоб спокійно перейти кордон, так сталося, що довелося перепливати річку Тиса на надувному човні", - розповів "Спліт".

Після невдалої спроби він був мобілізований і потрапив до лав ДПСУ.

"Малював армію страшніше, ніж вона у мене є. Але я розумію, що може бути по-різному", - каже військовий.

В його обов’язки зараз входить забезпечення стійкого зв’язку для підрозділу, налаштування радіостанцій та прокладання інтернету на позиціях.

Спроби втечі ухилянтів за кордон через Тису

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикордонники фіксують багато спроб чоловіків призовного віку незаконно потрапити за кордон через річку Тиса на Закарпатті. Деякі з них виявляються смертельними.

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко сьогодні, 7 листопада, заявив, що з початку повномасштабної війни понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по річках.

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