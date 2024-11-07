Військовий на позивний "Спліт", який наразі служить зв’язківцем прикордонного підрозділу, що захищає Харківський напрямок, рік тому намагався перепливти Тису, щоб залишити Україну. Чоловік поділився своїм досвідом перебування у Силах оборони.
За його словами, у цивільному житті він працював в ІТ-сфері – займався розробкою платіжних систем, інформує Держприкордонслужба.
"У мене була спроба незаконного перетину кордону приблизно рік тому. Я заплатив деяким людям суттєву суму грошей. Начебто все гладко повинно було бути. І замість того, щоб спокійно перейти кордон, так сталося, що довелося перепливати річку Тиса на надувному човні", - розповів "Спліт".
Після невдалої спроби він був мобілізований і потрапив до лав ДПСУ.
"Малював армію страшніше, ніж вона у мене є. Але я розумію, що може бути по-різному", - каже військовий.
В його обов’язки зараз входить забезпечення стійкого зв’язку для підрозділу, налаштування радіостанцій та прокладання інтернету на позиціях.
Спроби втечі ухилянтів за кордон через Тису
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прикордонники фіксують багато спроб чоловіків призовного віку незаконно потрапити за кордон через річку Тиса на Закарпатті. Деякі з них виявляються смертельними.
Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко сьогодні, 7 листопада, заявив, що з початку повномасштабної війни понад 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по річках.