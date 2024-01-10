Ділки запропонували чоловіку нелегально перетнути кордон з Румунією водним шляхом, за послугу взяли $5 тисяч.

Українські прикордонники врятували ухилянта, що ледь не потонув під час спроби втечі за кордон - напівпритомного чоловіка витягли з крижаної річки Тиса.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного айтівця, мешканця Сум.

"Від переохолодження одягнений у гідрокостюм та рятувальний жилет, чоловік лежав на краю обривистого берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці негайно витягли чоловіка з води та підняли на рівнинну ділянку, де надали потерпілому першу допомогу", - інформують у ДПСУ.

Відео дня

Згодом виявленого чоловіка доправили у підрозділ. З пояснень врятованого чоловіка стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у Telegram-каналі про "легальний" перетин кордону. Відтак "мандрівник", який не мав підстав для виїзду за кордон на час воєнного стану, зібрав речі та приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного "легального" перетину кордону – через офіційний пункт пропуску, запропонували "екстремальний" – через повноводну крижану Тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала $5 тисяч.

Повіривши "туроператору", що він переходитиме річку по мілководдю, айтівець одягнув надані рятувальний жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду, зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок, чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, його помітив прикордонний наряд та витягнув зі смертельної небезпеки.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону врятованого сумчанина.

За даними ДПСУ, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання Тиси.

Спроби втечі ухилянтів за кордон - інші новини

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо про випадок, коли ухилянт-стрімер намагався перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса, а увесь процес ретельно знімав на відео. Але втілити план у життя завадив страх перед загибеллю.

Відомі різні схеми допомоги ухилянтам, які викривають як прикордонники, так і правоохоронці. Так, у грудні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття керівника апарату Київської міської військової адміністрації на допомозі столичним депутатам-ухилянтам. Він незаконно скеровував депутатів з військової частини у "відрядження" до столичної військової адміністрації. Майже рік ті не зʼявлялися на службу, проте отримували грошове забезпечення з частини.

В Одесі жінка організувала "шлюбну агенцію" для допомоги ухилянтам. Вона підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку. Послуги "агенції" оцінювали в 4,5 тисячі доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: