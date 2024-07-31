Президент наголошує, що змагатися з РФ у чисельності військ досить непросто.

З ухваленням нового мобілізаційного закону темпи поповнення ЗСУ зросли, але новобранці ще не встигли дістатися фронту. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

"Військове командування мені каже, що темпи мобілізації зросли. На полі бою не вистачає людей, оскільки [поповнення] все ще навчаються. Ми не росіяни. У Росії деякі солдати пройшли лише семиденну підготовку перед відправкою на фронт. У нас хлопці повинні бути на тренуваннях не менше двох місяців", – розповів він.

Зеленський зауважив, що боротися з Росією чисельністю – складний виклик.

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"Останні три-чотири тижні вони втрачали тисячу людей на день, тисячу вбитих і поранених. Вони божевільні. Путін з’їхав з глузду. Як ти можеш щодня вбивати тисячу своїх людей? За рік війни він принесе в жертву 300 тисяч. Понад 500 000 його солдатів уже вбиті або поранені", – пояснює президент.

На думку Зеленського, Росію потрібно ізолювати від решти світу, аби вони не могли фінансувати війну за рахунок експорту енергоресурсів.

"Мета Путіна – знищити нас усіх. Ми переживаємо вирішальний момент нашої історії. Я це не пафосно говорю, не для книг і не для пам’яті, я це говорю, щоб ми вижили. Україна бореться за своє виживання. Якби весь світ думав так, як ми, я впевнений, що ми б уже зупинили їх", – наголосив він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, мобілізація поки суттєво не вплинула на ситуацію у військах. Багато призовників ще завершують процес навчання і не потрапили на фронт. А деякі новобранці фізично не придатні до бойових дій. Проте кілька бригад повідомили про збільшення кількості бійців за останні тижні. Вони сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту цього літа.

Українська влада не розкриває даних про кількість нових мобілізованих. Троє військових експертів, які знають цифри, заявили виданню The New York Times, що з травня щомісяця мобілізувалося до 30 тисяч осіб. Це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців.

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