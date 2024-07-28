За місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше.

Росія розпочала наступ на фронті, коли Україна була у вразливому стані. Найбільш песимістичні прогнози щодо цього літа базувалися на критичній українській нестачі людей, снарядів і підготовлених оборонних позицій. Кожну з цих проблем почали – хоча й із запізненням – вирішувати.

Як пише The Telegraph, президент України Володимир Зеленський у квітні підписав закон про мобілізацію.

"Зазначені цифри є секретними, але джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що за місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше. У найближчі місяці вони масово почнуть потрапляти на фронт", - пише видання. Відео дня

Також у квітні Конгрес США схвалив пакет військової допомоги незадовго до нападу на Харків. Надходження цього пакету вже зменшило, але не ліквідувало перевагу Росії в боєприпасах. Поява винищувачів F-16 очікується цього літа.

"Все це означає, що домінування Росії на полі бою, швидше за все, буде зруйновано зимою. А у Москви свої головні болі. У Росії не закінчується бронетехніка, але її запаси скорочуються", - зазначає видання.

РФ також нещодавно збільшила пропозицію щодо зарплати для добровольців, що свідчить про проблеми з вербуванням. Можливо, в якийсь момент їй доведеться знизити темп своїх операцій.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, величезний наступ Кремля мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося.

Це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачає людей, боєприпасів і окопів. Але до кінця літа залишилося близько двох місяців, і Росія не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту.

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