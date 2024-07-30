Велика кількість новобранців прибуде на фронт найближчими тижнями.

Українська кампанія з мобілізації для поповнення виснажених військ набирає обертів. Вона покликана допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями, пише The New York Times з посиланням на слова українських чиновників, солдатів і військових аналітиків.

Зазначається, що мобілізаційний поштовх поки не суттєво зміцнив українські сили на полі бою. Багато призовників ще завершують процес навчання і не потрапили на фронт. А деякі новобранці фізично не придатні до бойових дій. Водночас кілька бригад повідомили про збільшення кількості призовників протягом останніх тижнів. Вони сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту цього літа.

Українська влада відмовилася повідомити деталі про призов. Троє військових експертів, які знають цифри, заявили, що з травня мобілізували до 30 тисяч осіб на місяць. Це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки російська армія набирає щомісяця.

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Представники деяких бригад також відзначають покращення ситуації з особовим складом. Прес-офіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик зазначив, що невеликі групи призовників тепер просочуються в його підрозділ щотижня. Однак потреби все одно повністю не закриті.

За словами журналістів, нестача військових була однією з найбільших проблем України на полі бою за останній рік. Російські війська зуміли прорвати ослаблені українські лінії. А українській армії не вистачає вояків для проведення широкомасштабних контрударів. Україні важко набрати або призвати більше солдатів через, як кажуть критики, систему, яка загрузла в радянській бюрократії та корупції. Нещодавнє опитування показало, що більшість українців також вважають базову підготовку призовників недостатньою, через що уникають призову.

Щоб вирішити цю проблему, у квітні український парламент прийняв закон, який посилює правила мобілізації. Документ передбачає поєднання фінансових стимулів для тих, хто бере в руки зброю, і штрафів для тих, хто намагається ухилитися від служби.

Заступник голови парламентського комітету з питань оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив виданню, що "ситуація з мобілізацією значно покращилася", але відмовився назвати точні цифри. Крім призовників, Україна звільнила близько 3800 ув'язнених для проходження служби в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з України, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою найближчими тижнями. Він передбачає, що до цього часу російські сили "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії оборони.

Мобілізація – лише частина успіху для України. Не менш важливим є належним чином підготовлені військові та забезпечені достатньою кількістю зброї та боєприпасів. Цього місяця президент України Володимир Зеленський визнав, що не вистачає приміщень для підготовки призовників, і поскаржився, що понад десяток бригад були недоозброєні через затримки з поставками західної зброї. Деякі військові відзначають, що новобранці навіть після базової підготовки не готові битися.

Мобілізація в Україні

Раніше УНІАН писав, що українська мобілізація запрацювала, РФ втратить домінування до зими. За місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше.

Однак у той час, як Україна готується посилити військовий призов для захисту від російського вторгнення – після того, як цього тижня закінчився крайній термін реєстрації у військкоматах – деякі чоловіки ухиляються від призову, платячи тисячі доларів за допомогу в нелегальному виїзді з країни.

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