В регіонах кількість мобілізованих може відрізнятися.

Молодь до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів, тоді як люди старшого віку (понад 45 років) потрапляють до підрозділів забезпечення, артилерійських і інженерних військ.

Про специфіку мобілізації та особливості комплектування військових підрозділів розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Зокрема, він пояснив "Суспільному", як розподіляють мобілізованих за віковими групами. Так, людей до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів, тоді як люди старшого віку (понад 45 років) потрапляють до підрозділів забезпечення, артилерійських і інженерних військ, а також до інших структур Сил оборони, таких як Національна гвардія, Держслужба чи прикордонні війська.

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"Молодь до 45 років здебільшого спрямована до штурмових підрозділів. Люди старші за 45 років — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Національної гвардії чи Державної служби", - уточнив він.

За його словами Монукала, неможливо визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізація відбувається більш активно. Більшість новобранців спочатку спрямовують до навчальних центрів.

"Після військової частини напряму можуть бути призвані тільки ті військовозобов'язані, які проходили службу не більше 10 років тому, були звільнені й за станом здоров'я придатні. Приблизно 90% мобілізованих проходять підготовку в навчальних закладах перед початком служби", - відзначив представник військкомату.

Він додав, що кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов'язаних у конкретному регіоні. Наприклад, у Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна, ніж у західних регіонах, однак це зумовлено лише різницею у кількості зареєстрованих військовозобов'язаних.

За словами військового, процес мобілізації нині здійснюється за допомогою автоматизованої системи "Оберіг". Наприклад, у Запорізькій області може бути більше військових частин, які потребують доукомплектування, ніж у Сумській, що впливає на обсяги мобілізації в різних регіонах.

"Усе залежить від потреби держави. Якщо є необхідність укомплектування певних підрозділів — це робиться", - сказав Монукало.

Таким чином, мобілізація залишається стратегічно важливим процесом, спрямованим на забезпечення потреб фронту та підтримання обороноздатності держави.

Мобілізація в Україні

Екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран АТО, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що мобілізовувати 18-річних хлопців немає сенсу. За його словами, якби в Україні дійсно служили всі чоловіки, яким 25+, та їх не вистачало б, тоді був би сенс говорити про зниження мобілізаційного віку. За його думку, середньостатистичний хлопець у 18-20 років ще підліток. Та Дикий зауважив, що, як колишній командир, не хотів би вести в бій мобілізований "дитячий садок".

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