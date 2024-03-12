Президент України зазначив, що багато запитань про відпустки та ротацію.

Мобілізація в Україні відбувається від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Українське мобілізаційне законодавство розроблялося в мирний час і не відповідає викликам воєнного часу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на тему мобілізації багато дезінформації.

"Мобілізація існує з самого початку війни. Вона ніколи не припинялася відтоді, як було оголошено воєнний стан. Чи є вона ідеальною? Ні. Це законодавство, розроблене в мирний час. Коли ви перебуваєте на війні, ви розумієте, що є практичні деталі, які змушують вносити зміни до законодавства. Саме це й обговорюється в парламенті - коли можна звільняти мобілізованих солдатів, які категорії людей можуть бути мобілізовані та демобілізовані", - розповів український лідер в інтерв'ю Le Monde.

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При цьому він зазначив, що багато запитань про відпустки та ротацію, тому що військові хочуть знати, що можна поліпшити, а законодавці - подивитися, які будуть наслідки для суспільства.

Мобілізація в Україні - останні новини

Голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що зараз в Україні готові йти воювати близько 2,5 мільйона чоловіків.

Наразі законопроєкт про мобілізацію перебуває в роботі в профільному комітеті. Член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що розглянуто 16 блоків поправок до документа.

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