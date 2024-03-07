Мобілізаційний резерв України становить загалом близько 5 мільйонів осіб, з яких 1 млн вже пішов служити у військо.

Наразі в Україні готові йти воювати близько 2,5 млн чоловіків. Про це в етері телемарафону сказав голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи результати січневого соцопитування чоловіків.

Онлайн було опитано 400 чоловіків, з них 48% сказали, що не готові йти до війська, майже 35% - навпаки, готові, а 17% респондентів важко було відповісти.

"На другому році війни ми бачимо, що 50% готові сприйняти питання мобілізації як процес, на який вони погодяться. Насправді це та золота середина, про яку ми говоримо, враховуючи те, що в нас шалено попрацювала російська пропаганда, пори те, що в нас уже велика кількість людей служить. Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в Україні близько 5 мільйонів, і мільйон уже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – більше 2,5 мільйона. Нехай навіть два мільйони", - зазначив Тимочко.

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Він зауважив, що це, між іншим, відповідь тим, хто дуже лементував і репетував, що мобілізувати 500 тисяч – це катастрофа для України.

Мобілізація в Україні

19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

В кінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Наразі він проголосований у першому читанні та готується до другого, останнього. В ньому будуть виписані нові правила мобілізації та демобілізації.

На початку лютого заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін, коментуючи мобілізаційні процеси в країні, зазначив, що Україні потрібен новий законопроект про мобілізацію, але називати конкретну кількість бійців, яких треба мобілізувати не є вірним, оскільки потреба буде в них постійно.

"Не вирішать питання навіть 500 тис. людей. Ми що, 500 тис. людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так не буде", - сказав він.

За словами Жоріна, українці мають усвідомити, що живуть в новій реальності, де люди в армії потрібні завжди. Для цього, вважає він, треба, щоб всі чоловіки стали на облік. Аби розуміти, хто може воювати і які функції виконувати.

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