Правоохоронців та держслужбовців забронюють у першу чергу.

У законопроекті про посилення про мобілізацію розширять категорію заброньованих працівників.

Як розповів "Обозревателю" народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, уже розглянуто 16 блоків правок до документа. Залишились деякі аспекти, які розглянуть з понеділка.

За словами нардепа, вже протягом одного-двох тижнів парламент отримає порівняльну таблицю. У Раду ж законопроект потрапить до кінця березня.

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"Якщо буде бажання народних депутатів затягнути цей процес, то він може бути затягнутий", — сказав Веніславський.

За його словами, пропонується також переглянути підприємства та організації, які можуть бронювати своїх співробітників. Веніславський додав, що після ухвалення законопроекту, люди, які мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть вказані у документі.

"Тобто які саме підприємства, організації, які критично важливі для функціонування держави і життя населення. Вони мають отримати право на бронювання", — сказав депутат.

Зокрема, всі поліцейські та держслужбовці, відповідно до нового закону, стануть заброньованими.

"Ми домовилися, що всі поліцейські стають заброньованими, а не отримують право на відстрочку... Так само в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, бронюється відповідно або 100 (якщо це керівники центральних органів влади, категорія А), або 50% (категорії Б і В держслужбовців) військовозобов'язаних", — пояснив Веніславський.

Крім того, є також працівники підприємств, які не є критично важливими для функціонування держави. Однак цим завданням займатиметься вже уряд.

Бронювання від мобілізації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На це рішення впливатимуть не тільки середня зарплата працівників, а й рівень сплати податків компанії.

"Ми дійсно обговорюємо різні підходи до бронювання. По-перше, сьогодні підхід до бронювання певний є – близько 700 тис. людей в Україні заброньовані. Цей підхід працює, він є економічним, тому що є галузі, підприємства критичної інфраструктури", - зазначив прем’єр.

Наразі влада працює над механізмом так званого економічного бронювання від мобілізації. Він має стабілізувати роботу економіки та зібрати додатково в бюджет дуже відчутну суму грошей.

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