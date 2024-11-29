Йдеться лише про жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.

Жінок, які пройшли базову військову службу, необхідно взяти на військовий облік. Із відповідною пропозицією виступив Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Комітету у Facebook.

Так, на засіданні Комітету вчора, 28 листопада, Верховній Раді України було рекомендовано прийняти за основу законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки" (реєстраційний номер 12076).

Законопроєктом, зокрема, передбачено, що жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників, а після проходження базової військової служби - беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

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Також в законопроєкті передбачено, що юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, або особистого прибуття до відповідного ТЦК та СП;

Відповідно до законопроекту, командири військових частин, керівник розвідувального органу, керівнику Центрального управління або регіонального органу СБУ матимуть право видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – в день призову та зарахування до списків військової частини.

Військовий облік громадян: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2024 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки (№12076)

Законопроєктом пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це відбувається шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України; особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

У чинному ж законодавстві встановлено, що щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації та/або неприбуття до ТЦК та СП є, зокрема хвороба громадянина та проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, де ведуться бойові дії.

Водночас встановлюється, що громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення ними 18 річного віку, крім випадків, які вважаються поважними причинами.

Як відомо, в Кодекі України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн).

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