Міноборони пропонує ставати на військовий облік онлайн: як це працюватиме

Планується ліквідувати комісії для взяття на облік та скасувати проходження медогляду.

Міністерство оборони України пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Як зазначається у повідомленні на сайті міністерства, у Міноборони було розроблено законопроект, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Цей проект закону було схвалено на черговому засіданні Кабінету міністрів України. Йдеться про законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки". У міністерстві пояснили:

"Планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Також планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

"Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки", - уточнили у МОУ.

Крім того, буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу, - безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників.

Після завершення базової військової служби жінки будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше Командуванням Сухопутних військ Збройних сил України було уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Згідно з повідомленням від Командування, рішення було ухвалене, зокрема з метою зниження суспільної напруги.

У Сухопутних військах не конкретизують, про які уточнення йдеться. Водночас Командування зауважує, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу перемогу.

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