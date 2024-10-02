Відповідний законопроєкт також стосується військового обліку жінок.

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років мають стати на облік призовників одним з двох шляхів.

Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки (№12076).

Законопроєктом пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Це відбувається шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України; особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

У чинному ж законодавстві встановлено, що щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації та/або неприбуття до ТЦК та СП є, зокрема хвороба громадянина та проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, де ведуться бойові дії.

Водночас встановлюється, що громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до ТЦК та СП з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, за умови досягнення ними 18 річного віку, крім випадків, які вважаються поважними причинами.

Як відомо, в Кодекі України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн).

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їхньою заявою беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Військовий облік в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві оборони України заявили, що пропонують дозволити ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Було розроблено законопроект, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

У МОУ зауважили, що планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Також планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, проходитимуть медогляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

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