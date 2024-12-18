Верховна Рада розгляне законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію.

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект 12178 про реформу МСЕК "щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи".

Фінальна редакція законопроекту передбачає, що п. 9 і 14 ч. 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які передбачають підстави для відстрочки доглядачам, викладуть у новій редакції, пише Судово-юридична газета.

Зокрема, в оновленому п. 9 йдеться, що не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які постійно доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини, які не мають інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії, або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду.

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Крім того, в оновленому п. 14 зазначається, що не підлягатимуть призову члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

Тобто, зміст п. 9 та 14 не змінюється, але в якості підстав додається рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Документи, видані експертною командою будуть підставою для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій тощо, у тому числі для цілей, визначених у законах "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на весь термін дії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування.

Реформа МСЕК

В Україні до кінця року ліквідують медико-соціальні експертні комісії через постійні зловживання під час оформлення інвалідностей.

Також Володимир Зеленський доручив уряду, правоохоронцям і обласним адміністраціям перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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