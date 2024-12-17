До законопроєкту про МСЕК нардепи внесли поправку.

Чоловіки віком 25-60 років, яким встановлена II або III група інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025-го пройти оцінювання повсякденного функціонування, якщо вони раніше у встановлений термін не пройшли його. Це передбачає законопроєкт про реформу МСЕК, який, якщо його Рада прийме у другому читанні, набуде чинності 1 січня 2025 року, повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідна поправка голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького у законопроєкті з’явилася вже після того, як 20 листопада парламент прийняв документ за основу. 9 грудня комітет на своєму засіданні схвалив схвалий нову редакцію законопроєкту.

У поправці вказано, що "особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року".

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У Міністерстві охорони здоров’я виданню прокоментували, що "правка до проєкту закону стосується виключно людей, яким було встановлено інвалідність із зазначенням строку повторного огляду, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але які відповідно до умов, встановлених Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 8 березня 2022 року №225), не проходили такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях".

Отже, як повідомили в МОЗ, якщо за законопроєкт проголосують, повторний огляд з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025-го муситимуть пройти "чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду", якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін.

Не проходити оцінювання повсякденного функціонування, за інформацією відомства, зможуть дві категорії осіб. По-перше, це ті, хто проживає на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ. Цей перелік затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи окупації.

І друга категорія людей, яким дозволять не проходити згаданого огляду, - особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе: не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око); не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг; позбавлені одного з парних органів; мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади; страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми; мають інвалідність з дитинства.

Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи перенесуть на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому, зазначили у міінстерстві, інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання.

Окрім цього, відповідно до законопроєкту для людей з інвалідністю, яким було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Реформа МСЕК: важливе

Як повідомляв УНІАН, до скасування МСЕК призвели численні скандали з "фальшивими інвалідностями", у зв’язку з чим президент України Володимир Зеленський своїм указом ліквідував медико-соціальні експертні комісії з 1 січня 2025 року.

Після ліквідації МСЕК у МОЗ заявили, що статус інвалідності людини буде чинним до дати наступного оцінювання. Документи, видані МСЕК, залишаться чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно

В Україні створили альтернативу МСЕК. Йдеться про низку лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. До списку увійшли 286 закладів охорони здоров’я.

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