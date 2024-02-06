Мобілізація: за крок до нових правил для військовозобов’язаних

Верховна Рада готується зробити перший крок до переписування мобілізаційних правил. Парламентарі вже у середу планують розглянути урядовий законопроєкт, яким, серед іншого, запроваджуються електронні повістки та блокування рахунків ухилянтів за рішенням суду.

Про зміну правил мобілізації в країні говорять вже давно. І деякі ідеї урядовців, запропоновані в першій версії так званого мобілізаційного законопроєкту, викликали неоднозначну реакцію українців - документ пішов на доопрацювання. Зараз Кабмін подав до Верховної Ради оновлену його версію, яку УНІАН проаналізував раніше.

Дискусійні питання

Цей варіант правил мобілізаційних правил викликав жваві дискусії у депутатському корпусі. За словами першого віце-спікера ВР Олександра Корнієнка, законопроєкт змінився у порівнянні з першою редакцією, проте залишилася низка дискусійних норм.

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"Йдеться про питання електронних повісток (хоча там так не написано), воно залишається дискутивним. Мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормах щодо тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Також є дискусії про аспірантів (в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації, – УНІАН), і чомусь ми не чуємо про студентів (можлива заборона відстрочки від мобілізації під час воєнного стану для студентів, які отримують другу вищу освіту). Зрозуміло, що велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів примусу. Можливо, до другого читання будуть якісь правки і коригування. Очевидно, що правок буде багато, але будемо шукати порозуміння", - наголосив він.

Перший віце-спікер не виключив, що проєкт потрапить на розгляд сесійної зали вже на цьому тижні: "Високою є ймовірність того, що парламент в залі розгляне цей законопроєкт, а також усі альтернативні, вже цього тижня".

Дійсно, нова версія правил мобілізації попередньо запланована на 7 лютого. Однак не всі парламентарі готові її підтримати. За інформацією УНІАН, станом на початок тижня за проєкт у першому читанні були готові голосувати менше ніж 200 депутатів (для результативного голосування потрібно 226 голосів). Однак пленарне засідання у вівторок показало, що голоси на підтримку законопроєкту за основу, швидше за все, зібрані.

"У нас є правило: якщо 70% депутатів підтримують питання, інші 30% мають теж проголосувати за", - нагадав УНІАН депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

Цікаво, що антикорупційний комітет у своєму висновку до урядового проєкту закону зазначив, що він містить корупційні ризики. Не налаштовані на підтримку нових мобілізаційних правил в нинішній редакції і в опозиції. Хоча, звісно, озвучені думки не означають остаточне ні.

Зауваження від опозиції

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони від фракції "Європейська солідарність Ірина Фріз зазначила, що законопроєкт потребує доопрацювання через корупційні ризики, а прописана в документі процедура демобілізації "фактично може зробити її нереальною". Річ у тім, що законопроєкт передбачає право бійців, які відслужили три роки, подати рапорт про демобілізацію з війська, однак остаточне рішення буде ухвалювати Ставка Верховного Головнокомандувача, а строк ухвалення такого рішення не зазначений.

Також серед зауважень "ЄС" до проєкту є запропонована редакція норми про електронні повістки (документ передбачає, що повістка вважатиметься врученою після її направлення військовозобов’язаному працівником ТЦК СП до електронного кабінету, відповідно, військовозобов’язаний може бути притягнутий щонайменше до адміністративної відповідальності, - УНІАН). Парламентарі наголошують, що у людини "банально може не бути доступу до Інтернету".

Додав хмизу у дискусію й екс-президент, депутат від "ЄС" Петро Порошенко наголосивши, що мобілізаційний законопроєкт має вносити на розгляд Верховної Ради не Уряд, а очільник держави…

Ще жорсткіша позиція стосовно нинішньої версії проєкту про мобілізацію у фракції "Батьківщина". Незмінний її лідер Юлія Тимошенко називає урядову редакцію мобілізаційних правил антиконституційною та непрофесійною.

"Парламент зухвало обманули, знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції. Закон містить неприпустимі антиконституційні вимоги і є неприйнятним! Ухвалення такого закону буде злочином проти держави Україна та неповагою до її громадян. Зрозуміло, що "Батьківщина" за жодних умов не голосуватиме за цей репресивний непотріб", - пояснила лідерка біло-сердечної фракції.

Тимошенко підтримує і перестороги колег стосовно демобілізації, а також зауважила, що в тилу є "півмільйона підготовлених працівників силових структур", яких, на її думку, можна відправити на фронт, а не брати першого-ліпшого "з вулиці".

Просто менше правок

Попри перестороги опозиції і "вето" антикорупційного комітету, питання готують до розгляду у сесійній залі, як вже зазначалося вище, на цьому тижні. І перший "тест" щодо законопроєкту був позитивним: депутати 237 голосами скоротили на половину строк подання поправок до документа.

Також народні обранці доручили профільному комітету з питань нацбезпеки та оборони збиратися на засідання стосовно урядового проєкту навіть під час пленарного засідання. Це означає, що в разі результативного голосування на поточному тижні, нові правила мобілізації можуть отримати остаточне "зелене світло" від парламенту вже у середині лютого.

Чи можуть зміститися терміни розгляду? Цілком. За словами віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, строки ухвалення мобілізаційного законопроєкту залежать, зокрема, від кількості поправок. Проте на репліку журналістів, чи всі правки будуть враховані влітку, він зауважив, що це вже буде надто пізно.

Таким чином, поки що монобільшість з мобілізаційним законопроєктом налаштована на "законодавчий бліцкриг". Опозиція, потенційно, теж може додати якусь частину голосів. Навіть в "Батьківщині" зізнаються, що мають відчуття: "під останній варіант [законопроєкту про мобілізацію] голоси є". А заступник голови фракції Сергій Соболєв на запитання, чи підтримуватиме "Батьківщина" проєкт з огляду на критику, зауважив: "Все буде залежати від того, чи врахує профільний комітет пропозиції "Батьківщини" до другого читання".

"Йдеться про пріоритет при мобілізації підготовлених осіб, зокрема правоохоронців, ні в якому разі не використовувати ніякі електронні засоби для повідомлення, що потім може бути використано проти людей, які не знають, що їм було повідомлено. Ми бачили, що творилося з системою "Дія", бачили що творилося з "Київстаром"", - додав він, визнавши, що з ухваленням проєкту в цілому не варто тягнути.

Таким чином, якщо законодавчий бліц-криг пройде в лютому, то вже у середині-кінці березня військовозобов’язані прокинуться у новій реальності, а ті бійці, які вже на передовій, після визначеного строку отримають можливість піти на дембель. Та найголовніше, аби армійське поповнення було добре навченим та належним чином екіпірованим, а люди для держави були цінністю, а не витратним матеріалом.

Ярослав Конощук