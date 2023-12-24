Прикордонники країни-сусідки прийшли з оркестром в пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

У неділю молдавські прикордонники привітали українських колег феєричним "шоу" просто у пункті пропуску. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

Зазначається, що одеських прикордонників з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим Роком привітав у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" оркестр Прикордонної поліції Республіки Молдова.

"Українські прикордонники, а також усі, хто в цей момент перетинав українсько-молдовський кордон, ненадовго поринули в чарівну атмосферу святкового дійства. Святковий захід для присутніх влаштував музичний колектив прикордонників Молдови. На кордоні обох країн лунали новорічно-різдвяні композиції та українські колядки", - розповіли в управлінні.

Молдовські прикордонники зізналися, що хотіли здивувати колег з України виконанням колядок.

"Дякуємо колегам з Прикордонної поліції Республіки Молдова! У такі хвилини ми віримо, що дива обов’язково трапляються, навіть у найтемніші часи для нашої держави", - наголошують у ДПСУ.

Щедрик лунає в Україні

Як повідомляв УНІАН, у середмісті Києва, на центральній Софіївській площі, пролунав хіт Різдва "Щедрик" у виконанні українських прикордонників. Легендарний твір під звуки гітари заспівав захисник Олексій з псевдонімом "Музика", який у "довійськовому житті" викладав музику. На інструменті зіграла прикордонниця Марія що 5 років служить у ДПСУ.

У своєму привітанні у МВС зазначають, що Щедрик - не лише святковий дух Різдва, він ще уособлює боротьбу за свободу українського народу.

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