Цього року Україна офіційно шанує таїнство Різдва 25 грудня - вперше за свою незалежність.

В Києві на центральній Софіївській площі столиці пролунав хіт Різдва "Щедрик" у виконанні українських прикордонників.

Легендарні слова щедрівки під звуки гітари заспівав захисник Олексій з псевдонімом "Музика", у "довійськовому житті" він викладав українцям музику. На інструменті зіграла прикордонниця Марія - вона 5 років працювала у ДПСУ.

"Щедрик - це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися", - йдеться у привітанні МВС.

У нещодавньому минулому Олексій брав участь у стриманні навали окупантів на Сумщині та Донеччині. Марія зараз воює за свободу України у складі Сил оборони.

Але сьогодні у захисників інша місія - вони разом у Святий вечір тішать киян та гостей столиці "Щедриком":

Світ "хворіє" на новий ремікс українського "Щедрика"

Український "Щедрик" щороку опиняється у топі країн всього світу в період різдвяних свят. Період 2023 року не виключення - всесвітньо відомі діджеї створили ремікс на культову пісню. Він вже завойовує популярність серед міжнародних чартів музики.

Над техно-версією хіта працював французький діджей Naeleck та ізраїльський дует Vini Vici.

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