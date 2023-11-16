У випадку з Україною Швейцарія, що є виробником цих машин, посилалася на свій нейтралітет. Хоча Молдова теж має не вирішений конфлікт у Придністров'ї.

Німеччина передала Молдові партію бронетранспортерів Piranha IIIH, які раніше хотіла отримати Україна.

Як повідомляє Міністерство оборони Молдови, загалом протягом року у кілька етапів було передано 19 бронетранспортерів. Це відбулося в межах двосторонньої угоди між країнами, метою якої є посилення та модернізація молдавської армії. Сама угода була підписана у жовтні 2022 року, а першу партію цих бронетранспортерів Кишинів отримав у січні цього року.

Як зазначає видання Defense Express, йдеться саме про ті бронетранспортери Piranha IIIH, які Данія планувала передати Україні, але Швейцарія, що є виробником цих БТР, заборонила поставку.

Відео дня

"Ймовірно саме ці 19 бронетранспортерів зрештою могли б опинитися в Україні, але ще у червні 2022 року уряд Швейцарії ветував запит Данії на відправку цих машин Україні", – пише видання.

Як саме ці бронетранспортери опинилися в руках Німеччини, не повідомляється.

Бронетранспортери Piranha

Як писав УНІАН, в червні 2022 року швейцарський уряд заблокував поставку з Данії в Україну двох десятків броньованих машин швейцарського виробництва Piranha III.

Свого часу, купуючи ці машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії. Але у випадку з Україною Швейцарія змушена була відхилити запит через свій нейтралітет, що на законодавчому рівні забороняє країні підтримувати військовими ресурсами країни, що перебувають у стані війни.

Сам же БТР Piranha – це фактично машина-конструктор, яка передбачає різноманітне бойове оснащення (від кулемета до 105-мм гармати), різне бронювання, двигуни та трансмісії, тобто все що захоче клієнт. Саме тому машини Piranha знаходяться на озброєнні понад 20 країн світу, включно із ліцензійними версіями, а загальна кількість випущених машин – понад 11 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: