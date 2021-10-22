Міністр обіцяє, що на такі випадки буде жорстка реакція МВС.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що колишній народний депутат Надія Савченко намагалася потрапити до Туреччини з підробленим COVID-сертифікатом.

Про це повідомляє Liga.net.

На запитання депутата фракції "Слуга народу" Олександра Бакумова про протидію підробленим сертифікатам, міністр відповів, що деякі з його колишніх колег по парламенту користуються такими.

"Сьогодні якраз була виявлена ситуація з підробленим сертифікатом у колишнього нардепа Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами фіксуватимуться. Буде надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом", - сказав глава МВС.

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Нагадаємо, Савченко та її сестру спіймали в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами вакцинації.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Автор: Денис Прядко