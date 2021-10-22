Міністр наголошує, що на такі підробки буде "надзвичайно жорстка реакція".

Станом на сьогодні понад тисяча мобільних груп моніторять можливі підроблені COVID-сертифікати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"На сьогоднішній день понад тисяча мобільних груп працюють по всій Україні для моніторингу і виявлення підроблених сертифікатів (про вакцинацію - УНІАН), а в тому числі, їх перевірки", - зазначив він і додав, що в Україні розпочато вже понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Міністр наголосив, що відповідальність за підроблені сертифікати вакцинації несе не лише особа, яка підробила сертифікат, а й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом.

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Монастирський також підкреслив: "Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифіката екс-народного депутата Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися і буде надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених кримінально-процесуальним законом. І правоохоронці, і прикордонники.... продовжують виявляти підробні COVID-сертифікати".

Як повідомляв УНІАН, Кіберполіція викрила групу людей з 10 осіб, які виготовляли та продавали тести з негативним результатом на коронавірусну інфекцію, а також паперові сертифікати про вакцинацію. Шомісячний прибуток ділків сягав 4 млн грн.

"10 осіб у соцмережах приймали замовлення щодо виготовлення ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів. Замовники послуг не проходили жодних лабораторних досліджень та процедури щеплення, а лише надавали свої дані для оформлення документації. Серед клієнтів були й туристичні агенції. Вартість підробленого тесту становила 400 грн, а COVID-сертифікат коштував 1500 грн, однак представники турагенцій "перепродавали" їх за вищою ціною", - йдеться у повідомленні.

За даними кіберполіції, угруповання діяло близько року і за цей час встигло виготовити понад 40 тис. підроблених довідок та близько 500 підроблених сертифікатів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська