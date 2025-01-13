Море не для всіх: ветерани і діти з інвалідністю можуть втратити єдиний в Україні інклюзивний пляж

В Одесі на березі Чорного моря, на єдиному пляжі для людей з інвалідністю, задумано масштабне будівництво. УНІАН розбирався, яким чином забудовник отримав дозвільні документи та до чого це може привести.

Здавалося б, скандальними історіями, пов'язаними із захопленням землі, підприємств та інших об'єктів під забудову сьогодні вже нікого не здивуєш. Особливо, якщо мова – про курортну Одесу, яка неодноразово ставала "фігурантом" неприємних будівельних інцидентів у рекреаційних зонах. Під ніж йшли бази відпочинку та санаторії, натомість на березі Чорного моря з’являлись елітарні "висотки"...

Зазвичай такому будівництву передує, на перший погляд, цілком законна угода. Міськрада дозволяє приватній чи юридичній особі купити (приватизувати) якийсь невеликий об'єкт. Це може бути, наприклад, напівзруйнований громадський туалет. Потім, за "обкатаною схемою", покупець орендує у міста земельну ділянку "під туалетом", який в потрібний момент зносять, звільнивши місце під будівництво особистих апартаментів, готелю чи багатоповерхівки...

Однак, Одеса не була б Одесою, якби не зуміла вразити нахабністю ділків-забудовників. Там, під час повномасштабної війни, епіцентром скандалу став єдиний в Україні інклюзивний пляж, який ризикує просто зникнути. Нещодавно до особливого пляжу під'їхала техніка та пошкодила місце паркування для людей з інвалідністю…

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Що таке інклюзивний пляж і чому варто бити на сполох

Цей незвичайний пляж, площа якого 4500 квадратних метрів, відкрився відносно нещодавно – 5 червня 2021 року. Його засновник – бізнесмен Юрій Дегас, в управлінні якого також перебуває пляжний комплекс "Калетон" (обидві зони відпочинку – на території великого міського пляжу "Дельфін"). У день відкриття інклюзивної локації за участі мера міста Геннадія Труханова там підняли блакитний прапор – міжнародний знак якості, безпеки та чистоти. Організатори заявили, що забезпечать на пляжі порядок та залучать для оздоровлення якнайбільше людей з особливими потребами. Спеціально для цього було створено благодійний фонд "Безмежні можливості".

В Одеській міськраді тоді гордо пояснили, що на пляжі все продумано до дрібниць. Для його облаштування (коштами Дегаса) намили пісок, побудували нові сходи, встановили спеціальний ліфт та 46-метровий пандус для спуску та підйому людей на інвалідних візках, ще чотири пандуси ведуть прямо у воду. На локації є медпункт, туалети, роздягальні, вежа рятувальної служби, оглядовий майданчик та шезлонги.

Пляж працює з червня по жовтень, всі послуги тут безкоштовні, у тому числі трансфер: з місця паркування людей з інвалідністю забирають електрокарами. Як пояснили УНІАН організатори інклюзивної зони, також тут працює фізіотерапевт, який, за наявності скерування від лікаря, робить масажі. Згодом, у перспективі, планується розширення надання безкоштовних послуг.

З 2021 року локацію відвідали тисячі українців з різних регіонів, в основному, діти із захворюваннями опорно-рухового апарату та ветерани війни, які отримали тяжкі каліцтва на фронті. Однак зараз існування інклюзивного пляжу опинилось під загрозою: через забудову, яку планує приватна фірма. Скандал вибухнув наприкінці минулого року, 6 листопада, коли сюди під'їхала важка техніка, і робітники розпочали встановлення паркану.

Юрій Дегас, активісти, представники громадських організацій і ветерани російсько-української війни намагались відстояти узбережжя. Та на той час будівельники вже почали бурити асфальт, зруйнувавши паркувальні місця для людей з інвалідністю, а на питання про те, що відбувається, не реагували. На місце події прибули поліцейські, які склали відповідний акт. Роботи припинились, але через день… почалися знову, і люди знов вийшли на протест.

Продаж залишків "Магнолії" та "карт-бланш" на забудову

Виявилося, що замовник будівництва – зареєстроване у Києві ТОВ "Одесаінвестбуд", яке володіє двома непоказними об'єктами, розташованими впритул до особливого пляжу. Це покинута рятувальна станція та аеросолярії – все, що залишилося від колись знаменитого санаторію "Магнолія", який вже давно знищено, і на чиєму місці зводять житлові будинки.

Згідно з документами, які є у розпорядженні УНІАН, вказані об'єкти площею 363,3 кв. м та 181,8 кв. м у міста викупило ТОВ "Українська логістична компанія" – договір купівлі-продажу з міськрадою укладено у 2010 році. Однак через вісім років ця компанія перепродала нерухомість вищезгаданому "Одесаінвестбуду", що у 2019 році взяло в оренду дві земельні ділянки – 0,1048 га та 0,288 га, на яких розташовані ці об'єкти.

Підписанти договорів оренди – міська рада (в особі мера Геннадія Труханова) та "Одесаінвестбуд" (директор Олександр Бочков). Цільове призначення землі – "обслуговування та експлуатація нежитлових приміщень", ні про яку забудову не йдеться. Однак за кілька місяців після підписання договору оренди департамент архітектури та містобудування Одеської міськради затвердив орендаторам містобудівні умови для проектування будівництва адміністративної будівлі з "об'єктами рекреаційного призначення".

Пізніше на підставі цих "умов" товариство "Одесаінвестбуд" отримало дозвіл на будівельні роботи від Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) – за тиждень (!) до її ліквідації. І тепер, за словами депутата Одеської міськради Петра Обухова, старий аеросолярій хочуть перебудувати в ресторан, а на місці рятувальної станції – звести висотку, яку забудовник нібито маскує під адмінбудівлю.

Як повідомила УНІАН юрист Юлія Терзі, загальна площа запланованої забудови – майже 8800 квадратних метрів. Мова про 8-поверховий готель, 2-поверховий ресторан та інше. За фактом зловживань ДАБІ ще у січні 2024 року слідчим управлінням ГУНП у Києві відкрито провадження за ч. 2. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). На думку слідства, у діях посадових осіб, які видали компанії "Одесаінвестбуд" карт-бланш на будівництво, є численні порушення. Наприклад, значно завищено висотність майбутньої будівлі, ділянки перебувають у зоні можливого зсуву ґрунту, у прибережній захисній смузі, що взагалі виключає фундаментальну забудову.

Ба більше, ділянки під рятувальною станцією та аеросолярієм не є суміжними: між ними – десятки метрів паркової зони, забудова якої – порушення земельного та містобудівного законодавства. А від майбутнього готелю до берега – всього 43 метри, тоді як, згідно з законом, у 100-метровій прибережній зоні взагалі заборонено будь-яке будівництво. Плюс – поруч розташована Траса здоров'я, рух якою автотранспортом (тим більше – будівельною технікою) заборонений!

Але й це ще не все. Нагадаємо, у січні 2023 року Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО своїм рішенням вніс культурно-історичну пам'ятку "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Світової спадщини. А тепер вона – під загрозою, бо, за даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, дорогоцінні "сотки" землі під аеросолярієм та занедбаною рятувальною станцією входять до буферної зони ЮНЕСКО, де діє "особливий режим забудови".

У рамках кримінального провадження проти ДАБІ, після спроби розпочати будівництво на узбережжі, Київська міська прокуратура звернулася до Голосіївського районного суду столиці з проханням про арешт аеросолярію, рятувальної станції і землі під ними. І судді клопотання прокуратури задовольнили.

"Заборонити проведення будівельних, земельних, підготовчих робіт на цих земельних ділянках, розпоряджатися та використовувати вказане майно…", - йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду від 14 листопада 2024 року. У ній також міститься й заборона на будь-які нотаріальні, реєстраційні дії стосовно аеросолярію або станції.

Чиновники обіцяють "повноцінний інклюзивний простір"

УНІАН звернувся до керівництва ТОВ "Одесаінвестбуд", щоб почути їхню точку зору на цю ситуацію. На жаль, директор компанії від коментарів відмовився.

Водночас у прес-службі мерії Одеси підтвердили, що аеросолярій та рятувальну станцію викупила із комунальної власності "Українська логістична компанія", яка перепродала їх "Одесаінвестбуду". При цьому у мерії стверджують: у районі пляжу "Дельфін" начебто задуманий проект з благоустрою, який передбачає, зокрема, зведення "нового інклюзивного спортивного майданчика". Замовником робіт, згідно з рішенням виконкому міськради, призначено комунальне підприємство "Узбережжя Одеси". Проект здійснюється за позабюджетні кошти – відповідної угоди досягнуто з власником згаданих занедбаних споруд, які нібито небезпечні для людей.

"З власником будівель (аеросолярію та рятувальної станції, – УНІАН) погоджено реалізацію проекту будівництва закладу громадського харчування – виключно в межах його приватної власності, а також фінансову участь з благоустрою навколишньої території з організацією зони для відпочинку та спортивного майданчика", - заявили в мерії.

Як стверджує заступник начальника управління ДАБІ Одеської міської ради В'ячеслав Єфремов, наразі немає мови про "захоплення інклюзивного пляжу" чи інших територій, які належать територіальній громаді. При цьому не уточнюється, якою буде поверховість "закладу громадського харчування" і чи не обмежить він доступ відпочивальників до моря.

Своєю чергою, організатори інклюзивної локації не виключають, що спроби забудови відновляться. Зрозуміло, що закриття або обмеження роботи цього пляжу позбавить людей з інвалідністю, зокрема, ветеранів, можливості комфортного пляжного відпочинку.

Втім, у разі зведення апартаментів, з морським релаксом у цій частині узбережжя можуть попрощатися не лише люди з особливими потребами, а й взагалі усі відвідувачі довколишньої зони – такі приклади в Одесі вже є. Один із них – будівництво 24-поверхового житлового комплексу бізнес-класу Aston Hall. Піарники, які його розхвалюють, відкрито заявляють, що для мешканців цієї висотки передбачено приватний пляж площею 5 тисяч квадратних метрів. Кажуть, там уже все обнесено парканом та "стороннім" до моря не підійти.

У випадку з пляжем "Дельфін" ситуація виглядає особливо цинічно, зважаючи на те, що мер Геннадій Труханов оголосив 2025-й роком безбар'єрності в Одесі, пообіцявши "упорядкувати систему" надання послуг та створити "повноцінний інклюзивний простір, де кожна людина почуватиметься комфортно".

Лариса Козова