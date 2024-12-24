У Кабміні також пропонують замінити термін "мови меншин" на "міноритарні мови".

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Про це повідомив представник уряду у парламенті України Тарас Мельничук.

За його словами, документ передбачає новий перелік мов, які отримають особливий захист та підтримку в Україні.

Також, за словами урядовця, пропонується замінити термін "мови меншин" на "міноритарні мови".

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"Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією. Зокрема, передбачено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит", - зазначив Мельничук.

Останні рішення уряду - що відомо

21 грудня в Україні було встановлено пільгові фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів багатоквартирних будинків без теплопостачання або газифікації.

23 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, пропонуються штрафи за перебування в громадських місцях у розмірі до 1700 гривень.

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