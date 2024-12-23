Зокрема, передбачено штрафи за перебування в громадських місцях у розмірі до 1700 гривень.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години – заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Про це повідомляє представник уряду у парламенті України Тарас Мельничук.

Законопроєктом, який зареєстровано у ВР під номером 12354, передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2. Урядовці пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

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Крім того, передбачені зміни зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими пропонується надати право поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників.

Зазначимо, що відповідний законопроєкт вже зареєстрований на сайті ВР. Але його текст наразі недоступний для ознайомлення.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив 20 грудня у Telegram, що уряд погодив законопроєкт, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Так, за перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток перебачається штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень.

Він зазначав, що за порушення правил евакуації, в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів передбачено штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 850 гривень.

Водночас штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надають медичну (домедичну) допомогу або супроводжують поранених тяжкохворих, здійснюють евакуацію або порятунок майна та в інших випадках загрози життю громадян.

Відповідальність за порушення комендантської години

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року Верховна Рада України вже провалила подібний законопроєкт щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.

За законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адмінвідповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195) тоді проголосувало лише 190 депутатів, а необхідно мінімум 226 голосів.

Громадян пропонували штрафувати на суму від 8 тис. 500 до 17 тис. грн. Бізнес за порушення комендантської години, згідно з пропозиціями, повинен був би сплатити штраф у розмірі від 51 тис. до 102 тис. грн.

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