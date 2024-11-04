Фінансуватиметься нова система оцінювання повсякденного функціонування людини через НСЗУ.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено реформу Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Відповідно до нього, з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" зареєстровано у ВР під номером 12178. У Пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що замість поняття "медико-соціальна експертиза" вводиться термін "оцінювання повсякденного функціонування особи".

Відповідно до документу, з 1 січня 2025 року замість МСЕК в Україні запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів. До функцій експертних комісій включено, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

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У Міністерстві охорони здоров’я, яке розробило цей законопроєкт, кажуть, що експертні комісії працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, які оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження. За потреби, провести оцінювання можна буде не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта.

Зазначається, що нова система буде цифровізованою – лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.

"Людині не доведеться ходити з кабінету до кабінету і сидіти в чергах, носячи стоси паперових довідок", – повідомляють в МОЗ.

Також зазначають, що цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей.

Законопроєктом передбачено, що направляти людей на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців – лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи. До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта. Визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які – ні.

Передбачено також механізми оскарження рішень. Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.

Реформа МСЕК

Як повідомляв УНІАН, за останні місяці сталося декілька скандалів із затриманнями та обшуками в керівників та членів МСЕК. У них знаходили мільйонні кошти в іноземній валюті та документи, де йдеться про надання за хабарі фальшивої інвалідності.

Багато оформлених інвалідностей було в органах прокуратури. Після цього генеральний прокурор андрій Костін пішов у відставку.

Зеленський зазначав, що встановлено багато фактів порушень та очевидно "фальшивих інвалідностей посадовців".

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