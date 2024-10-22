Комплекс заходів запропонувала РНБО, Зеленський своїм указом їх затвердив.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю роз'язати проблему фальшивих інвалідностей серед посадовців на рівні міністерств та очікує відповідальності Генерального прокурора Андрія Костіна через ситуацію в органах прокуратури України.

Як повідомив глава держави у Telegram, він провів засідання Ради національної безпеки і оборони стосовно ситуації з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Зокрема, голова СБУ Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок та розслідування кримінальних правопорушень.

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"Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців", - наголосив Зеленський.

Також доповідали премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

Як зазначив президент, окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.

Зеленський наголосив, що РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Глава держави затвердив їх указом.

Зокрема, це - цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Водночас, президент вважає, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною.

"Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.

Проблема фейкових інвалідів серед чиновників

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Зеленський, описуючи ситуацію з оформленнями фальшивих інвалідностей через зв'язки прокурорів з медико-соціальними експертними комісіями, назвав цих людей "реально внутнішнім ворогом" в тилу.

Для прикладу, на сьогодні 61 прокурор в Хмельницькій області має документи про інвалідність, що є ненормально високим показником. Генеральний прокурор України Андрій Костін пропонує прокурорам-інвалідам добровільно заново пройти медичну перевірку, аби це не довелося робити за примусом слідчого.

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