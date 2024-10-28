Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Уряд на виконання рішень РНБО та президента Володимира Зеленського затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що цей план передбачає:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

Там нагадали, що МОЗ розробило законопроєкт щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, а також окремо зміни до Бюджетного кодексу України. Наразі він винесений на громадське обговорення. На початку жовтня законопроєкт був представлений на зустрічі з громадськими організаціями та експертами.

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"Зазначимо, що система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. Управління діяльністю обласних бюро МСЕК здійснює керівник, який призначається та звільняється засновником - обласною радою. Тобто керівники місцевих комісій призначаються розпорядженням голови обласної ради на підставі рішення обласної ради", - сказано у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що під час останнього засідання уряду були прийняті зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Зазначається, що за рішенням МОЗ України виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро. Там впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

"Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - додали у МОЗ.

Реформа МСЕК - деталі

Напрацьований Міністерством охорони здоров’я України законопроєкт про реформування МСЕК глобально враховує все, що необхідно. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він нагадав, що ще в травні 2023 року уряд взяв на себе зобов’язання провести реформу МСЕК.

"Тому цей закон писався не на швидкоруч, він вже пройшов громадське обговорення. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони він має бути внесений, тобто зареєстрований у ВРУ до 1 листопада", - зауважив нардеп.

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