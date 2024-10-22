Міністерство охорони здоров'я звільнило керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту, який відповідає за координацію її діяльності.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. За його словами, МСЕК в країні замінить "цифрова, прозора, європейська модель":
"Я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі".
Також Шмигаль заявив, що протягом трьох місяців мають перевірити та переглянути видані МСЕК необґрунтовані рішення щодо інвалідності. Особливо це стосується документів, які отримали посадовці.
Ліквідація МСЕК в Україні
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів.
Він доручив, щоб рішення комісій щодо встановлення інвалідності працівникам держорганів перевірили, а також провели аудит нарахованих їм пенсій.