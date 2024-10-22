Він доручив МОЗ до 1 листопада внести на розгляд Кабміну всі необхідні нормативні документи та законопроєкти.

Міністерство охорони здоров'я звільнило керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту, який відповідає за координацію її діяльності.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. За його словами, МСЕК в країні замінить "цифрова, прозора, європейська модель":

"Я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі".

Також Шмигаль заявив, що протягом трьох місяців мають перевірити та переглянути видані МСЕК необґрунтовані рішення щодо інвалідності. Особливо це стосується документів, які отримали посадовці.

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Ліквідація МСЕК в Україні

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів.

Він доручив, щоб рішення комісій щодо встановлення інвалідності працівникам держорганів перевірили, а також провели аудит нарахованих їм пенсій.

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