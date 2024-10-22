СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

У 2024 році 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами.

Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО. Він повідомив, що скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, щоб людина не потрапила під мобілізацію. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", – підкреслив Малюк.

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За його словами, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

В СБУ зазначають, що у Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів. Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Водночас на Рівненщині викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності. Тут посадовці отримали понад 350 тис. доларів "прибутку".

В СБУ зазначають, що у Миколаєві викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки посадовиця "переписала" більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

На Закарпатті ж було викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування схеми.

Скандали зі МСЕК

22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО по ситуації з МСЕК і інвалідностями в багатьох представників державних органів.

Глава держави зазначив, що повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Раніше йшлося про те, що багато прокурорів оформили собі інвалідність і отримують величезні виплати.

Андрій Костін заявив про відставку з посади Генерального прокурора. Він зазначив, що йдеться і фальшиві інвалідності і в системі органів прокуратури України.

Костін також наголосив, що вважає абсолютно правильною позицію президента України щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність.

Нагадаємо, що нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина викрили у незаконному збагаченні, а під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Під час обшуку вона сумку з іноземною валютою жінка викинула через вікно. Гроші були розкладені по всій хаті.

Також знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, за відомостями ДБР, вдома в них знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Печерського райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Її відправили під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн 1528 гривень.

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