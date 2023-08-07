Їй закидали погрози у бік російського народу.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук відому українську журналістку Яніну Соколову за однією зі статей КК Росії, проте не уточнило, про яке саме звинувачення йдеться.

Про це повідомляє пропагандистське "ТАСС", посилаючись на базу даних відомства. Картка з інформацію про "справу" Соколової з'явилася на сайті зранку 7 серпня.

"Соколова Яніна Михайлівна розшукується за статтею Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Також видання нагадує, що у березні цього року журналістку включила до переліку "терористів" та "екстремістів" Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ.

В Росії Соколовій закидають, що вона під час ефіру українського телеканалу NTA нібито наголошували на потребі вбивати росіян за національною ознакою, нагадало ТАСС.

Головне про діяльність Яніни Соколової

Яніна Соколова - українська журналістка, яка має на YouTube свій власний канал з майже мільйонною аудиторією. Також Соколова являється ведучою передачі "Рандеву" на 5 каналі. Проект показують у форматі особистісних інтерв'ю з журналісткою.

Минулого року Соколова схвилювала українців чутками про особисте життя після розлучення з чоловіком-банкіром. Її підозрювали у романі з лідером гурту "Бумбокс" Хливнюком.

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