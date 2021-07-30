На чотирьох - за дрібне хуліганство, а на 8 - за непокору вимозі поліцейського.

Правоохоронці склали адмінпротоколи на 12 учасників сутичок під Офісом президента.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, на 10 правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи.

Зокрема, на двох - за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на вісьмох - складено протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ЛГБТ-рейв і сутички на Банковій: що сталося

Читайте такожНа Банковій пройде ЛГБТ-прайд у форматі рейвуРаніше правоохоронці склали на двох осіб адмінпротоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення

Станом на 19:30 на акції вже зібралося близько 300 людей. На самому початку кількість людей становила близько 50 осіб.

Усіх охочих, які хочуть потрапити на акцію, пропускають з боку вулиць Лютеранської і Городецького. Люди продовжують приходити на акцію.

Правоохоронці ретельно перевіряють усі особисті речі.

Мітинг "Рейвах Прайд" відбувається у вигляді музичного і танцювального зібрання.

Деякі учасники зібрання тримають великий інформаційний плакат, на якому сказано, що 30 травня на Банковій напали на трьох дівчат, які підтримують ЛГБТ, але до цього часу не затримано нападників.

Акція відбувається спокійно і мирно, без особливих інцидентів.

Учасники акції висувають ряд вимог.

Зокрема, ухвалення законопроекту №5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”.

Окрім того, вони вимагають реформи поліції, прокуратури та судової системи, негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації, розслідування неправомірних рейдів до закладів електронної сцени столиці та жорстоких неправомірних затримань культурних діячів, а також створення безпечних та сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.

Автор: Антоніна Доломанжи