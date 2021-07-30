Хлопцям загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

На двох правопорушників громадського порядку під час масового заходу в центрі Києва складено адміністративні протоколи.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні під час проведення мітингу біля Офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення анкетних даних доставили їх до Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні поліції.

Читайте такожМати підозрюваного у вбивстві дівчинки на Харківщині заявила, що з дітьми був чоловікЗгідно з інформацією правоохоронців, зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження, на яких складено протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За це їм загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

Сутички під ОП: що відомо

30 липня під будівлею Офісу президента, де мав відбутися ЛГБТ-рейв "Рейвах Прайд", сталися сутички між поліцією та представниками "Традиції та порядку".

Під час сутички було розпилено дуже багато сльозогінного газу чи вміст перцевого балончика.

Деякі противники акції під час сутички опинялися на землі. Вони звинувачували правоохоронців у побитті їхніх однодумців.

За словами кореспондента УНІАН, акція ЛГБТ безпосередньо навпроти будівлі Офісу президента проходити не буде.

Автор: Інна Андаліцька