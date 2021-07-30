Перевірка повідомлення про підозрілий предмет біля місця проведення акції завершена, вибухонебезпечних предметів не виявлено

На перетині вулиць Банкової та Інститутської зібралися противники ЛГБТ-акції у форматі Рейву "Рейвах Прайд".

Як передає кореспондент УНІАН, на перетині вулиць знаходиться значна кількість правоохоронців.

Вони також розміщуються і біля будівлі Національного банку України.

Частина противників заходу ховає своє обличчя за масками, зокрема, медичними.

Читайте такожУ Харкові через пасажирку без маски не міг злетіти літак з туристами (відео)Вони періодично вигукують в бік правоохоронців "Ганьба". Деякі противники рейву тримають прапори з символікою організації "Традиція і порядок".

Сам захід має відбутися безпосередньо біля будівлі Офісу президента. В місці, де зараз знаходяться противники акції, стоїть паркан, за який правоохоронці їх не пускають.

Перед цим, як розповіли очевидці подій, противників акції відтіснили з Банкової.

ОНОВЛЕНО. ЗМІ пишуть, що представникам організації "Традиція і порядок" вдалося прорватися до ОП. У ході сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Правоохоронці також повідомили кореспонденту УНІАН, що перевірка повідомлення про підозрілий предмет біля місця проведення акції завершена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Сьогодні біля Офісу президента виявили підозрілий предмет, його перевіряли вибухотехніки. Разом з тим, повідомлень про замінування не надходило.

Як відомо, сьогодні з 16:00 по 22:00 біля Офісу президента України заплановане проведення ЛГБТ-рейву учасники якого вимагатимуть ухвалення законопроекту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", а також негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації.

Автори: Яна Ставська, Таня Поляковська