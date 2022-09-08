Нововведення стосується також студентів професійної та вищої освіти, які були зараховані в установи в минулих роках на комерційні місця.

В Україні дозволили переводитися на бюджетне навчання студентам- переселенцям і мешканцям особливо небезпечних територій.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Facebook.

"Студентам з числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету", - наголошується в повідомленні.

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Додається, що нововведення стосується також студентів професійної та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.

Міністерство освіти і науки України розробило відповідний проект постанови і розширило його на тих студентів, які вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли, як українські студенти здобувають освіту в окопах і в перервах між боями.

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