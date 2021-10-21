Батькам дівчинки було відомо про її стосунки зі старшим хлопцем, але вони цьому не завадили.

13-річна школярка Наталія з Чернігівської області, що стала відома на всю країну, коли завагітніла від 18-річного Сергія Коцюби, народила доньку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як каже батько, доньку назвали Поліною. Пологи проходили стрімко - швидка не встигала довезти Наталю з її рідного села Городище до Чернігова, тому народжувала вона у райцентрі - місті Мена.

"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм передачу і все", - пояснив Коцюба й додав, що 21 жовтня Наталю разом з донечкою випишуть.

Сергій також зауважив, що ще не розписався із матір'ю його дитини.

Варто зазначити, що шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні настає у 18 років, та побратися можна й у 16, але лише за умови, якщо суд постановить, що це - в інтересах неповнолітнього. Крім того, вік сексуальної згоди в нашій країні настає у 16 років.

Читайте такожНа Волині 13-річна дівчинка народила від 63-річного вітчима-ґвалтівникаПро цей випадок стало відомо декілька місяців тому, коли Наталі було 12, а Сергію - 17 років. Вітчим Наталі - хресний батько Сергія. Батькам дівчинки було відомо про її стосунки зі старшим хлопцем, але вони не завадили цьому.

Щодо Сергія вже відкрито провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, через що йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Але молоді батьки хочуть виховувати дитину разом.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього самого року український суд звільнив від ув'язнення 19-річного студента ліцею, від якого у 2019 році народила 12-річна дівчинка, оскільки на момент їхніх інтимних стосунків він був неповнолітнім.

Автор: Станіслав Кожемякін