Матір дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки.

У селі Дроздівка, що на Чернігівщині, семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця.

Історію юної породіллі розповідає Суспільне.

«Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в Інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому», - згадує 12-річна Наталія, як побачила вперше свого хлопця».

«Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї... Я мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло – у 18», – прокоментував Сергій.

Матір дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки. У школі, коли Наталії в котрий раз стало зле, їй порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Родина вирішила переїхати в інше село – у Дроздівку. Наталія стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція, розповідає речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

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Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Виховувати дитину Наталя планує разом із Сергієм. Хочуть одружитися і купити будинок та жити окремо від батьків.

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Автор: Денис Прядко