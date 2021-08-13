Суд врахував, що на момент злочину хлопець також був неповнолітнім, тому дав можливість йому виправитися

Суд виніс вирок студенту з Бердянська, від якого народила 12-річна дівчинка.

Про покарання повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.

Інцидент стався у 2019-му році в Бердянську. Студент ліцею кілька разів вступав в інтимні стосунки з 12-річною дівчинкою. За його словами ,"все було за обопільною згодою". Однак потерпіла стверджує, що хлопець погрожував розповісти про їхні стосунки друзям, якщо вона розповість подругам або мамі.

Суд врахував, що на момент злочину хлопець також був неповнолітнім, тому дав можливість йому виправитися без ізоляції від людей. Хлопця засудили до п'яти років позбавлення волі і звільнили від покарання, якщо він протягом двох років не порушить закон і виконає покладені на нього зобов'язання.

Також його зобов'язали виплатити потерпілій моральну шкоду в розмірі 300 тисяч гривень.

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Автор: Денис Прядко