Перед цим їм довелося пішки пройти кілька кілометрів.

Група жителів окупованого населеного пункту Херсонщини вбрід перейшла річку Інгулець, щоб дістатися підконтрольної Україні території.

Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у соціальній мережі Facebook.

Через відсутність безпечних шляхів евакуації, ведення тяжких боїв та обстрілу селищ з реактивних систем залпового вогню населених пунктів, людям доводиться вибиратися з окупації пішки.

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12 людей похилого віку здолали кілька кілометрів та вбрід через річку Інгулець дісталися найближчого підконтрольного Україні населеного пункту.

Правоохоронцям вони розповіли, що усе життя прожили в селі, тому знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у населеному пункті, назву якого не озвучили з міркувань безпеки, залишилося до ста мирних людей, переважно похилого віку. Вони не захотіли полишити свої домівки та господарства.

Поліцейські доправили чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку подалі від зони бойових дій.

Раніше повідомлялося, що жителі окупованої частини Херсонської області змушені тікати з-під ворожих обстрілів сільською дорогою через поля.

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