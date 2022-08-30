Місцевих закликали бути обережними.

Російські окупанти збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах Херсонщини.

Про це у Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що "на тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини".

Відео дня:

За його словами, збільшилась кількість патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блок-постах.

"Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні", - пише Соболевський. Він закликав не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, бо "одна необережна фраза у листуванні чи фотографія, де є росіяни або навпаки - службовці ЗСУ, може для них бути підставою для затримання".

Соболевський зазначає, що окупанти бояться і "свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення".

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

Вас також можуть зацікавити новини: