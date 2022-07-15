Українці йдуть з дому з порожніми руками, щоб врятувати свої життя.

Житель Херсонської області тікають з-під російських обстрілів сільською дорогою через поля. Багато хто йде без будь-яких речей, все залишили "в минулому".

Відповідні відео опублікував Володимир Янович у Facebook.

"Жителі Херсонської області, ризикуючи життя, йдуть пішки в бік Кривого Рогу. Херсонці нерідко залишають свої будинки пішки, на велосипедах, з порожніми руками, щоб їх не чіпляли окупанти. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно людей, які йдуть пішки багато кілометрів з порожніми руками, а тих, хто сам йти не може, везуть на візках і візках. З собою жителі Херсонської області беруть лише найнеобхідніше.

Янович розповів, що через півгодини після зйомки, росіяни накрили цю дорогу вогнем, через що спалахнули неприбрані поля.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині замість підготовки до запланованого "референдуму" окупанти і колаборанти переодягаються і тікають. Таку реакцію у загарбників викликала ювелірна точність українських артилеристів по складах окупантів.

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