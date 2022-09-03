Крім цього, російські військові продовжують руйнувати будинки і об'єкти в регіоні.

Російські окупанти в Херсонській області ходять по домівках з анкетами і пропонують місцевим отримати паспорт РФ.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"У смт Велика Лепетиха Каховського району військові РФ ходять по домівках і пропонують жителям заповнювати анкети на отримання паспорта РФ", — написав він.

Відео дня

Глава ОВВА додав, що російські окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду.

"Обстріли тривають цілодобово, в громаді багато зруйнованих і пошкоджених приватних будинків і об'єктів інфраструктури. Також люди змушені жити без води і світла, тому що через бойові дії відремонтувати пошкоджені мережі немає можливості",-заявив Янушевич.

За його словами, в самому селищі Нововоронцовка з понад шести тисяч жителів залишилося близько 400 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі спроби Росії паспортизувати окуповані території провалюються.

Вас також можуть зацікавити новини: