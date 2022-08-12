Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважує, що усі намагання Росії паспортизувати окуповані території провалюються.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Усі намагання РФ паспортизувати окуповані території провалюються. Бо український паспорт - символ свободи, відкритих кордонів, поваги. Російський паспорт - це мітка вбивці, квиток до в'язниці народів, за залізну завісу, до трудового табору, товариства німих і безправних ізгоїв. Вибір очевидний", - зазначив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.
28 липня заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах повідомив, що уряд розглядає питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів та участь в незаконних референдумах.