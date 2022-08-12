Російський паспорт - це "мітка вбивці" та "квиток до в'язниці народів", наголосив він.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважує, що усі намагання Росії паспортизувати окуповані території провалюються.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Усі намагання РФ паспортизувати окуповані території провалюються. Бо український паспорт - символ свободи, відкритих кордонів, поваги. Російський паспорт - це мітка вбивці, квиток до в'язниці народів, за залізну завісу, до трудового табору, товариства німих і безправних ізгоїв. Вибір очевидний", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення.

28 липня заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах повідомив, що уряд розглядає питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів та участь в незаконних референдумах.

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