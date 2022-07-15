Мешканці тимчасово окупованих територій не мають можливості будь-що купувати, уже відбувається бартер.

Росіяни влаштували гуманітарну катастрофу на Херсонщині. Люди виживають завдяки їжі по бартеру та виплатам пенсій після отримання російських паспортів.

Про це в інтерв’ю "НВ" розповів Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської облради.

За словами Соболевського, російські загарбники створили умови, за яких деякі з тих, хто залишився на Херсонщині (близько 50% населення), вимушені звертатися за російськими паспортами.

Зокрема, це стосується пенсіонерів, яких повністю позбавили можливості отримувати виплачувану Україною пенсію.

"Тому для деяких пенсіонерів єдиний шлях хоч якісь гроші отримувати, щоб придбати за них якусь їжу, - це отримати їхній паспорт та отримувати цю фейкову пенсію. Насправді такі люди (які отримують паспорти від окупантів - УНІАН) є. Не так багато, але є. Безумовно, це люди, які не мають можливості вибору. Або з голоду померти, або все ж таки отримати цей кривавий папірець і потім гроші, за який вони можуть купити їжу", - каже Соболевський.

На території, що наразі контролюється окупантами, гуманітарна катастрофа. За словами заступника голови облради, спостерігається "дефіцит усього", люди виживають завдяки бартеру.

"Ситуація дуже складна. А в невеликих міста і громадах ще значно гірша, ніж в самому Херсоні. Адже практично знищена будь-яка торговельна мережа. Якщо були якісь один-два магазини на невеличке містечко, то не факт, що вони працюють. І люди взагалі не мають можливості будь-що купувати, уже відбувається бартер. Також є у нас населені пункти, де велика проблема навіть із постачанням електроенергії", - каже він.

Раніше виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що коли українські військові зайдуть в Херсон, то світ побачить ще одну Бучу - росіяни вдаються до найстрашніших злочинів.

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