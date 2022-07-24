Їх змушують проходити так звану перереєстрацію.

В Херсонській області окупанти змушують підприємців проходити так звану процедуру перереєстрації. Вона передбачає отримання російських паспортів.

Про це в Facebook повідомляє Херсонська ОВА.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації і працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам", - йдеться в повідомленні.

У Херсонській області росіяни забороняють роботу підприємців і всіх суб'єктів господарської діяльності, які відмовляються приймати російські рублі і не вказують ціни на товари в цій валюті. Окупанти також грабують бази відпочинку на Чорноморському узбережжі в Лазурному, Генічеську, відбирають у власників Приморські пансіонати.

Крім того, родичів викрадених російськими військовими людей змушують писати заяви на отримання паспорта РФ. Ворог проводить потужну пропаганду серед населення.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупантам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму.

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