За його словами, українці не хочуть брати участь у злочинній діяльності.

У Херсонській області українці, які мають досвід проведення виборів, уникають співпраці з росіянами з організації псевдореферендуму.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За словами посадовця, окупанти готуються до псевдореферендуму за своїм встановленим графіком.

"Ми дуже уважно спостерігаємо і відстежуємо процеси, пов'язані з організацією фейкового референдуму на Херсонщині. В них дуже велика проблема з формуванням виборчих комісій, тому що наші люди відмовляються приймати в цьому участь і кожен, хто має досвід, знає, що це кримінал і зрада", - сказав Соболевський.

Українці, яких намагаються залучити, або вигадують причини для відмови, або одразу пропонують окупантам піти за російським кораблем.

"У когось різко зі здоров'ям "погано", хтось прямо говорить, хтось просто відправляє їх за російським кораблем. Вони не можуть сформувати необхідну кількість дільничних комісій. Сформувати виборчу комісію - потрібно 7-10-12 осіб, але щоб провести "референдум" у Херсонській області, їм потрібні сотні людей - у росіян їх немає", - пояснив Соболевський.

Нагадаємо, дещо раніше окупанти оголосили про створення "виборкомів".

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