Аналітики попередили, що інформація з відкритих джерел про хід та темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою та надходитиме з затримкою, відстаючи від реальних подій.

Сили оборони України, ймовірно, готуються розпочати або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналіз щодо ймовірного початку контрнаступу на Херсонщині може бути дещо неточним через обмежену кількість відкритих даних. Анатітики попередили, зо інформація з відкритих джерел про хід та темпи контрнаступу, ймовірно, буде обмеженою та надходитиме з затримкою, відстаючи від реальних подій.

За даними ISW, район між лінією фронту та Херсоном є сільським і в основному складається з невеликих населених пунктів, які з меншою ймовірністю повідомляють про пересування військ та боїв, що дозволяє змінити контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у звітах з відкритих джерел. Окупанти також не мають стимулу повідомляти про перемоги ЗСУ.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Депутат місцевої облради Сергій Хлань зауважив, що це "ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку".

Також повідомлялося, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ оточено до двох тисяч російських військових. "Зелений коридор" для виходу з оточення запросили три російські батальйонні тактичні групи, в тому числі рота спецпідрозділу і танкова.

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