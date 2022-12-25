Загиблі рятувальники були з Житомирської області.

У суботу, 24 грудня 2022 року, під час розмінування території в Херсонській області загинули троє рятувальників із Житомирщини.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Житомирській області, на ворожій міні підірвалися та загинули прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт, а також молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення.

Крім того, дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

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"Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини", – йдеться у повідомленні.

Розмінування України

На деокупованій території Харківської та Херсонської областей використовуватимуть роботизовані комплекси для розмінування. Упродовж двох тижнів вибухотехніків Нацполіції навчали розміновувати території роботизованою технікою.

Крім того, влада США до весни 2023 року сформує та профінансує роботу 100 розмінувальних команд в Україні. Представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які з березня, знешкодили близько 500 тис. вибухонебезпечних предметів.

При цьому він зазначив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати під час роботи.

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