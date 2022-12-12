З їхньою допомогою можна дистанційно розміновувати об’єкти на відстані до кілометра.

На деокупованій території Харківської та Херсонської областей використовуватимуть роботизовані комплекси для розмінування.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що впродовж двох тижнів вибухотехніків Нацполіції навчали розміновувати роботизованою технікою.

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"Завдяки її використанню, можна розміновувати об’єкти дистанційно. Відстань може сягати до кілометра, адже комплекси оснащені відеокамерами. Це дає можливість зберегти фахівцям життя та здоров'я", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Херсонській області під час виконання завдання на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області.

Внаслідок підриву загинули начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо правоохоронців зазнали поранень.

8 грудня президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Куратченку, його загиблі колеги отримали ордени "За мужність" III ступеня.

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