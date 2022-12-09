На тренування, обладнання і роботу команд з розмінування Держдепартамент цього року виділяє $91,5 млн.

Влада США до весни 2023 року сформує та профінансує роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, передає Голос Америки.

Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які з березня, знешкодили близько 500 тис. вибухонебезпечних предметів. При цьому він зазначив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати під час роботи.

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На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Держдепартамент США цього року виділяє $91,5 млн. "Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами проект із навчання саперів в Україні. Інші проекти передбачають, щоб українські фахівці виїжджали за кордон. Крім того, інші урядові організації можуть узяти участь у цьому проекті та ділитися досвідом. Він був створений як програма для координації між країнами-донорами. Скажімо, кілька країн планують постачати обладнання, але не можуть проводити тренувальні курси в Україні. Наш проект допоможе заповнити цю прогалину", - розповів про суть проекту Тірре.

Віце-президент компанії Tetra Tech, яка отримала термінову гуманітарну допомогу з розмінування, Тодд Бігг повідомив, що три команди з розмінування за підтримки США вже готуються до роботи на сході та півдні України.

"Зараз ми маємо три команди в Харківській та Миколаївській областях, вони починають досліджувати території щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, і це дозволить внести відповідну інформацію в українську базу. Тоді ці розмінувальні команди отримають завдання і ресурси відповідно до міжнародних стандартів", - повідомив він.

При цьому Бігг зазначив, що американці налаштовані на тривалу співпрацю, адже на розмінування української території знадобляться роки. "Коли бойові дії завершаться, ми перейдемо до планової зачистки території", - поділився планами Бігг.

Складнощі в розмінуванні українських територій

Розмінування України буде одним із найбільших викликів із часів Другої світової війни. На наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис кв км. Складність процесу - не лише в обсязі, а й у підступності мінування росіянами.

Майкл Тірре заявив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛ в Сирії та Іраку.

Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі ще до повномасштабної війни. Після початку російської агресії - з 2014 до 2022 року - від мін та вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло понад 1100 цивільних осіб.

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