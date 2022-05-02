30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини.

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові знищують пам'ятки археології - кургани, розташовані вздовж доріг.

Про це повідомляє Херсонська обласна інспекція з охорони пам'яток історії та культури.

Як зазначається, 30 квітня та 1 травня було проведено моніторингове обстеження об'єктів культурної спадщини на території Херсонщини – від кордону із Запорізькою областю (с. Дружбівка) до кордону з Миколаївською областю (с. Давидів Брід).

"Візуальний огляд підтвердив отриману раніше інформацію: пам'ятники військової історії, крім зон активних бойових дій, не постраждали; пам'ятники археології (кургани), розташовані вздовж автодоріг, активно знищуються окупантами (обладнання вогневих позицій)", - йдеться в повідомленні.

Кургани Херсонщини є найпоширенішими та найвідомішими пам'ятками давньої історії причорноморських степів. Найбільш багаті з них споруджені дві з половиною тисячі років тому скіфами.

Як повідомляв УНІАН, ЮНЕСКО запустило проект із захисту культурних пам'яток України під час війни. Організація пропонує використовувати додаток в телефоні під назвою "Бекап Юкрейн". Будь-який бажаючий після завантаження зможе прийти в пам'ятку зі своїм телефоном і оцифрувати її в 3д-форматі.