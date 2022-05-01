Люди, які отримали цю допомогу, міняють її на гривні.

У деяких районах окупованої Херсонщини людям з незахищених верств населення окупанти пропонують допомогу в 10 тис. рублів.

Про це в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Самойленко.

"Пенсії ще не надавалися (окупанти повідомляли, що на окупованих територіях України роздають пенсії в рублях - УНІАН), а надавалася в деяких районах Херсонської області така допомога, як вони назвали це, незахищеним верствам населення. Це люди похилого віку або незахищені", - сказав Самойленко.

Він уточнив, що люди, які навіть отримали ці 10 тис. рублів, міняють їх на гривні.

"Але я скажу, що наші люди, які навіть отримали цю допомогу і в той самий час пішли поміняли її на гривню… Те, що було надано окремим верствам населення, - це 10 тис. рублів, але, враховуючи, що на сьогодні… це навіть не 100 доларів, то не дуже вони (окупанти - УНІАН) цінують свій вплив на українських мешканців Херсонщини", - сказав Самойленко.

Як повідомляв УНІАН, російські військові готують низку псевдореферендумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій. Зокрема, за даними ГУР МОУ, на тимчасово захопленій території Херсонської області готуються до проведення "референдуму" зі створення псевдореспубліки "хнр" та визнання окупаційної влади.

У Херсоні 27 квітня місцеві жителі вийшли на мирну акцію протесту проти псевдореферендуму та російської окупації, загарбники використали проти людей газові і світлошумові гранати.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, загарбники планують провести в Херсонській області так званий референдум у період із 1 травня по 10 травня.